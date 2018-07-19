«Максим Поттер»: Галкин показал своей дочке фокус, созданный в видеоредакторе

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Поклонники предполагают, что известный юморист что-то не то кушал, потому что его дочь не видела «магию» Максима Галкина.

42-летний комик не подозревал, что поклонники тоже умеют пользоваться видеоредакторами. Юные поклонники и вовсе стали интересоваться, что же Галкин употреблял на обед. Дело в том, что юморист показал на своей странице необычное видео, в котором использовал видеоредактор для создания объёмной надписи «Лиза». Подойдя к своей дочери, он возомнил себя фокусником и стал интересоваться, видит ли девочка эту надпись.

Разумеется, «фокус» Галкина она рассмотреть не могла, потому что ничего по-настоящему перед ней не было. Смущаясь перед камерой, Лиза тоже пришла в недоумение, что от неё хочет отец. «У-у-у, я фокусник», - говорил Галкин. А подписчики в ответ: «Хватит есть еду Пугачёвой... Максим Поттер прямо». Несмотря на это, ролик получился забавным и собрал свыше 20 тысяч просмотров всего за пару минут.