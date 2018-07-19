«О эта болезнь!»: Катя Жужа откровенничает с поклонниками

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Возможно, теледива страдает психическим расстройством. Подписчики звезды в Instagram не на шутку обеспокоены здоровьем кумира.

Катя Жужа всегда откровенничает с поклонниками в Instagram и в этот раз напугала их. На странице теледивы появилась запись: «О эта болезнь!!! Вечно трогаю свои волосы! Знакомо???». Конечно, среди подписчиков нашлись те, кто также имеет эту несносную привычку, но все ли знают о подсознательных причинах такого поведения. Пользователь mis.kiss1888 написал: «Говорят это с нервами связано».

Кате Жуже нужно подумать над этим. Причин постоянных касаний к своим волосам очень много и в основном такое поведение присуще детям, но часто встречается и у взрослых. Возможно, Катя Жужа слишком усердно думает, хочет успокоится, отвлечься от проблем, испытывает чувство беззащитности и страха. На деле, привычка может свидетельствовать о наличии более глубоких психологических проблем.