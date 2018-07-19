«Под микроскопом»: Фанаты придираются к внешности больного раком Юдашкина

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Они считают, что дизайнер теперь худее жены Марины. О метастазах общественности рассказал Иосиф Кобзон в программе «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Фанаты придираются к внешности Валентина Юдашкина, больного раком. Теперь дизайнер всегда будто под микроскопом, ведь каждый поклонник считает нужным высказать свое мнение под фотографиями звезды в социальных сетях.

Как только Иосиф Кобзон на всю страну заявил, что у Юдашкина пошли метастазы, так сразу все начали замечать следы болезни на лице талантливого маэстро отечественной моды. В глазах фанатов он и осунулся, неважно выглядит, и постарел и отдыхает в Израиле только потому, что там квалифицированные медики и на самом деле он просто находится на лечении, а не в отпуске со всей своей семьей.