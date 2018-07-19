Дженнифер Лопес заявила, что все мужчины младше 33 лет «бесполезны»

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На днях Дженнифер Лопес смутила своих поклонников смелым утверждением о том, что женщинам нужны зрелые мужчины. При этом представители сильного пола младше 33 лет являются «бесполезными», считает знаменитость.

48-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес сделала смелое заявление во время нового шоу Tinder's Swipe Sessions. Знаменитость заявила, что все мужчины бесполезны до того, как им исполнилось 33 года. Многих поклонников разозлило подобное отношение артистки к мужчинам и такое публичное заявление.

Однако нью-йоркский эксперт по взаимоотношениям доктор Джейн Грир объяснила, что популярная певица может не ошибаться в своих выводах. Дело в том, что чаще всего женщины нуждаются во взрослых мужчинах старше 33-х лет, поскольку в этом возрасте у мужчины уже есть карьера и чувство финансовой стабильности, которая помогает женщинам чувствовать себя более защищенными в жизни.