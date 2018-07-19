«Бузова, прости»: Азербайджанская модель «разрушила семью» Дмитрия Тарасова

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Красотка Кристина Замир в панике удаляет «шуточные» посты о романе с женатым футболистом, за которые фанаты беспощадно затравили ее.

«Бузова, прости, в жизни он намного лучше», - провокационно прокомментировала азербайджанская модель совместное фото с Тарасовым.

Поклонники моментально раскритиковали Замир, из-за чего красотка была вынуждена оправдываться. Свою выходку Кристина объяснила желанием «посмеяться над СМИ», в панике закрыв комментарии в Instagram и удалив скандальный снимок.

Однако даже фанаты Ольги Бузовой продолжают думать, будто азербайджанская модель «разрушила семью» Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Видимо, травля Замир не прекратится, пока футболист не подтвердит дружеский характер фото.