«Вонючие люди»: Водонаева жестко оскорбила толстых

Сегодня, 10:20

Звезда объявила целую войну «жирным» людям. Особенно они стали раздражать звезду во время визита в США.

На страничке в социальной сети Instagram Алена Водонаева выложила гневный пост, в котором в очень некорректной форме отозвалась о толстых людях, называя их «жирными свиньями», которые просто не следят за весом. Звезду возмутила довольно крупная американка, которая прогуливалась по Голливуду в розовой юбке. Водонаева жестко оскорбила толстых людей уже не в первый раз.

Телеведущая не может понять, что же творится в голове у этих людей, что «вонючие люди» так себя не любят и доводят до состояния жирного человека, да еще и одеваются очень вызывающе. Не все подписчики звезды разделяют ее мнение, ведь нужно корректно относится к людям с разным весом, кто то даже назвал Водонаеву «отвратительным быдлом». Хотя некоторые все же заметили, что знаменитость никогда не отличалась высокой культурой и такие высказывания являются ее стилем.

Напомним, что и ранее Водонаева позволяла себе такие некрасивые высказывания. В программе «Пусть говорят» она очень громко высказалась в отношении тех женщин, которые не следят за своей фигурой. В ответ на гневные комментарии знаменитость сообщила, что ее не правильно поняли – она не против толстых, а лишь за то, что бы они одевались правильно, а не выглядеть как посмешище для окружающих. Телеведущая предположила, что на ее пост обиделись люди, которые тоже имеют проблемы с лишним весом.