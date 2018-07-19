Вчера, 23:45

Сергей и Владимир Кристовские выступят на концерте певицы «Лайма. Рандеву. Юрмала 2018». В Instagram творческий тандем оценили больше 23 тысяч пользователей.

Талантливая Лайма Вайкуле зажигает дуэтом с Uma2rman. Ролик появился на странице певицы в Instagram, от чего поклонники в восторге. В скором времени в Латвии звезда эстрады организует свой фестиваль и выступление братьев Кристовских станет сюрпризом для зрителей. Видимо, Вайкуле очень понравилась запись и она не смогла сохранить интригу до конца, опубликовав видео.

Пользователь olesja.killer высказала свой восторг так: «Отличная команда! Вы все супер классные! Лайма шикарная». Многие юзеры назвали певицу шикарной и, действительно, шарма у нее не отнять.