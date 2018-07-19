Юлия Высоцкая не приехала на похороны убитого в пьяной драке экс-жениха

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Актриса проигнорировала смерть бывшего любовника из Беларуси Игоря Сидоренко, с которым у нее был серьезный шестилетний роман.

До брака с режиссером Андреем Кончаловским, Высоцкая всерьез рассматривала вариант с женитьбой на перспективном актере. Решиться на замужество Юлии не позволяла алкогольная зависимость Сидоренко, погубившая в итоге как карьеру, так и жизнь молодого человека.

Практически разучившись замечать других мужчин, Высоцкая отправилась на «Кинотавр» в Сочи представлять Беларусь. Там актриса волей судьбы зашла в один лифт с Кончаловским, узнав на себе, что такое любовь с первого взгляда. Измена любимой стала невыносимым ударом для Сидоренко. Он перестал выходить из запоев, забросил актерство и потерпел неудачу в рекламе, полностью потеряв себя.

Позднее в мрачной жизни актера из Беларуси появился лучик света – новая любовь, впоследствии ставшая его женой. Игорь практически завязал с выпивкой, однако алкоголю еще предстояло сыграть роковую роль в его жизни. Приехав на пьянку в родное Молодечно, Сидоренко получил удар камнем по голове, трагически скончавшись. Убийца все еще не установлен.

Похороны убитого в пьяной драке актера состоялись летом 2000 года. Юлия Высоцкая не приехала проводить экс-жениха в последний путь, никак не прокомментировав свой поступок.