Розембаум: слухи о моей болезни являются ложью

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Поклонники Александра Розембаума шокированы известием о том, что у любимого исполнителя диагностировали онкологическое заболевание. Сам исполнитель довольно резко прокомментировал такую информацию.

Последние несколько недель «желтая» пресса пестрит статьями о скорой кончине Александра Розембаума, который страдает онкологией. Поклонники певца были шокированы такой информацией и стали засыпать своего кумира письмами, в которых высказывали ему свою поддержку и любовь, некоторые даже давали советы.

Сам же артист решил разъяснить ситуацию и полностью опроверг все слухи о своей болезни. Розембаум сообщил, что чувствует себя отлично и считает своим долгом в сложившейся ситуации успокоить своих фанатов, хотя ранее никогда не опускался до того, что бы комментировать подобную информацию.

Напомним, что в эфире программы «Пусть говорят» обсуждалась тема борьбы женщин за жизни их знаменитых мужей. В ходе передачи было показано интервью с Иосифом Кобзоном, в котором он рекомендует клинику на Каширском шоссе, в которой получают медицинскую помощь многие его коллеги – Игорь Крутой, Александр Розембаум и многие другие. Естественно информации о диагнозах звезд не прозвучало, но журналисты смогли додумать его сами.

После информации об отличном состоянии здоровья Розембаума, его поклонники смогли вздохнуть с облегчением и пожелали своему кумиру крепкого здоровья и долголетия.