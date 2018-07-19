Поклонники раскритиковали концерт Ольги Бузовой в Турции

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Ольга Бузова на время прервала съёмки нового романтического проекта, где принимает участие, и отправилась радовать поклонников на своем концерте в Турции. Однако фанаты не пришли в восторг от самого выступления Бузовой.

После концерта теледивы в социальных сетях массово стали появляться сообщения от недовольных поклонников, которые в очередной раз обвинили Ольгу Бузову в отсутствии музыкального слуха и голоса. Также хейтеры заявили, что песен совсем не было слышно, а сама Бузова нелепо двигалась на сцене.

«Ничего не понятно. Припев еще можно разобрать, а куплет ни слова не понятно. Люди за это еще и деньги платят?», «Песня ничего, но двигаться на сцене Оля, увы, не умеет», «Меня пугают зрители первых рядов. Они руки к Бузовой тянут как зомбированные фанатики. Чем тут можно зомбировать?», «Голоса ноль, сплошная компьютерная обработка», «И на это еще народ ходит и тратит деньги на билеты, я в шоке», - заявили возмущённые поклонники Бузовой.