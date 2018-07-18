Александр Розенбаум много лет борется с раковой опухолью

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Заявление о том, что знаменитый музыкант болен раком, вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности.

Коллега Александра Розенбаума, Иосиф Кобзон, сообщил, что музыкант много лет борется с раковой опухолью. Заявление о страшной болезни Александра на программе «Пусть говорят» стало шоком для многих. Ведь они даже не подозревали, что у музыканта происходит со здоровьем. Большинство предполагало, что у Розенбаума только проблемы с сердцем, ведь один из концертов два года назад был отменен именно по этой якобы причине. Но оказалось, что, по всей видимости, Александру не первый год приходится сражаться за свое здоровье. И пока что нет никаких данных, успешно ли проходит эта борьба. Нет сведений и о том, какой именно орган, или органы, поразила онкология.

Некоторые поклонники творчества Розенбаума решили, что некрасиво говорить такие диагнозы на всю страну без участия самого больного, ведь многие звезды стараются скрывать свои заболевания.

Столкнуться со страшным диагнозом пришлось не только такому успешному музыканту, как Александр Розенбаум. Также раком больны Иосиф Кобзон, Игорь Крутой, Николай Караченцев. Однако никто из них не потерял надежду. И даже многочисленные операции и химиотерапии не смогут уничтожить эту человеческую любовь к жизни.