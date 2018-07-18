Меган Маркл – робот, принц Гарри – ящерица-оборотень: Названы теории заговоров вокруг королевской семьи

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После объявления о свадьбе между британским монархом и американской актрисой с африканскими корнями в Сети родилось и умерло множество слухов. Но самые живучие стали настоящими теориями заговоров, в которые тяжело не поверить.

Многие люди верили, что Меган Маркл – робот, после её появления в зале на шоу «Британия имеет талант». Но лицо принцессы было слишком неестественным, и на нём не дёрнулась мышца. Оказалось, что в зале сидела не реальная Меган, а кто-то в маске с её лицом, чтобы прорекламировать выставку в музее мадам Тюссо. Интересная родословная оказалась и у принца Гарри, которого причислили к оборотням. Конспирологи верят до сих пор, что правящие миром люди – инопланетные ящерицы, превращающиеся в людей.

Также выдвигались теории, что Меган Маркл – засланный агент, а её брак с членом королевской семьи – план Великобритании вновь колонизировать США. Дети герцога и герцогини получат американское гражданство, один из них станет президентом США, и страна вернётся королеве.

Более романтическая теория заговора предполагает, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл был предсказана в «Реальной любви». Фильм повествует о рыжеволосом мальчике (якобы принце Гарри), влюблённом в прекрасно поющую американку (Меган Маркл в период её актёрской карьеры). Однако ни один из этих заговоров не оказался правдой.