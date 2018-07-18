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Сын популярного музыканта научит горожан выживать в мегаполисе без копейки денег в новом шоу «Жизнь: забесплатно».

Актер Иван Макаревич, 31-лений наследник музыканта Андрея Макаревича, вместе с Василисой Хвостовой стали ведущими нового веселого шоу «Жизнь: забесплатно» на телеканале «Пятница!». Ребята будут учить зрителей лайфхакам выживания в крупном городе без копейки в кармане. Задача у ведущих не простая - им нужно стремиться достичь максимально возможного уровня жизни. Проект стартует завтра. Зрителей ждут поездки автостопом на VIP-автомобилях, проход на закрытые вечеринки, ночевки в сквоте, легкие деньги и бесплатные биткоины. Ради шоу и несчастных бедолаг, решивших покорить столицу, Макаревич вынужден питаться отходами с помойки Москвы, которые окажутся настоящими деликатесами. Изобретательность и советы ведущих по задумке сможет повторить каждый человек.