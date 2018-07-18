«Готова тонуть»: накаченный Лазарев решил побыть спасателем в Турции

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Сергей Лазарев опубликовал фотографию, по которой подписчики поняли, что он успел «подкачаться к лету».

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию, на которой он сидит на ограждении возле турецкого отеля со спасательным кругом в руках. «Кого спасать?», - спрашивает певец. Также он написал, что не впервые решил побыть в образе спасателя. У него было такое же фото в прошлом году, однако тогда он не мог похвастаться хорошей фигурой. Теперь же подписчицы пишут, что готовы специально делать вид что тонут, лишь бы к ним на помощь пришел такой спасатель. Подобные комментарии оставили даже те, кто не находится в Турции – «заказы» поступили не только с различных курортов, но и от тех, кто остался в городе.

Некоторые подписчики отметили, что Лазарев зря спросил, кому требуется помощь, потому что работы оказалось слишком много. Кроме того были и те, кто хотел узнать изначальные параметры певца, для чего они попросили старые фото. Те, кто знал, в какой форме был Лазарев на прошлогоднем отдыхе, поздравили его с успешными тренировками и попросили рассказать их секрет.