Хрупкая Елена Летучая лишилась любимого дела из-за проблем со здоровьем

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Рецидив развития сложной болезни вновь стал обузой для успешной телеведущей.

Хрупкая Елена Летучая основательно укрепилась в эфирах Первого канала и стала узнаваемой персоной. Однако девушка лишилась любимого дела из-за проблем со здоровьем. Тревожное сообщение о ее болезни появилось в сети. Летучая призналась, что недавно проходила курс обследования, где ей предсказали исход ее болезни.

«В начале декабря я стала плохо чувствовать себя, и после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: нестабильная стенокардия», - призналась Летучая в Сети.

После этого поклонники стали больше беспокоиться о своей любимой блондинке. Из-за неутешительного диагноза врачей телезвезда вынуждена была пожертвовать любимым делом – спортивными тренировками.

К слову, нестабильная стенокардия — представляет собой период ИБС, угрожающий развитием инфаркта миокарда и связанных с ним осложнений и промежуточный между стабильным течением ИБС и осложнением.