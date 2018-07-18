«Пивной?»: фанаты обратили внимание на втянутый живот Гагариной

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Полина Гагарина, после двух дней отсутствия в Сети, решила успокоить поклонников и рассказала, чем занималась все это время.

Из поста певицы выяснилось, что она провела выходные на даче и «работала просто мамой», получив от этого массу удовольствия. Она поделилась, что вместе с годовалой дочерью Мией купалась в надувном бассейне, «ела песок из песочницы» и бегала наперегонки по траве. Полина опубликовала фото, где она похвасталась новым приобретением – агрегатом для гриля. Сам кухонный аппарат поклонникам пришелся по душе, а вот фигура Гагариной вызвала вопросы. Они посчитали, что она пытаясь придать своим формам легкость, слишком сильно втянула живот. Обрадованные поклонники заметили, что они «тоже так делают», но некоторым стали интересоваться, не «пивной» ли живот она пыталась скрыть. Обеспокоенные почитатели обратили внимание, что огонь гриля слишком большой и посоветовали не забывать про пожарную безопасность. Кто-то просто посмеялся: «Ничего страшного, это Полина в огне!». Кроме этого, комментаторы завалили певицу рецептами блюд, которые можно приготовить на гриле, предупредив, что такая пища не самая полезная и для здоровья, и для фигуры.