«Всё дело в мышлении»: Анфиса Чехова поделилась секретом её успешности

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Анфиса Чехова поделилась с подписчиками информацией, как же ей удаётся столько времени отдыхать и при этом оставаться успешной женщиной.

Секрет заключается в том, что телеведущая просто не воспринимает стереотип, что нужно работать 24 часа в сутки, а на отдых отводить неделю в году. «Я считаю, что нельзя сказать, что именно изнурительный труд сделал из обезьяны человека»,- пишет звезда, ссылаясь на то, что любимая работа не может быть изнурительной и тем более такой уж тяжёлой. Девушка привыкла к тому, что она решает, когда ей совмещать работу и отдых, не стесняясь говорить об этом в открытую. «Заработать можно и во время игры, если это твоё хобби»,- уверяет телеведущая. Пользователи полностью согласны с такими утверждениями и отмечают, что только на любимой работе ты сможешь не только отдохнуть, но и отдохнуть.

Чехова не согласна, что подобный образ жизни доступен для исключительно богатых людей. «Всё дело в мышлении и стремлении»,- напоминает своим подписчикам Анфиса. Её слова подтверждаются и тем, что родилась звезда российского шоу-бизнеса в скромной семье, а добилась всего своим трудом и характером.