Модель Кристина Замир объяснила свой «подкат» к Тарасову

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Знаменитость призвала общественность успокоиться и трезво взглянуть на ситуацию.

Известная азербайджанская модель, победительница всевозможных конкурсов красоты Кристина Замир обратилась к поклонникам и хейтерам в Instagram. Звезда объяснила свой «подкат» к футболисту Дмитрию Тарасову, экс-супругу телеведущей Ольги Бузовой. Девушка призвала общественность успокоиться и трезво взглянуть на ситуацию. Она подчеркнула, что пост, где она «клеила» женатого спортсмена был не более, чем шуткой.

Кристина отметила, что отлично относится к семье Тарасовых и поздравляет пару с рождением дочери. Замир призналась, что написать пост с оправданиями её вынудила нездоровая атмосфера, которая сложилась после публикации провокационного фото, где она позирует с Дмитрием. В завершение звезда посоветовала всем ненавистникам быть «чуточку добрее».

На днях мы сообщали, что Тарасов поделился подробностями рождения дочери. Футболист признался, что испытывает от рождения второго ребёнка.