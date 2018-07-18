Памела Андерсон жалеет, что создала тренд на слитые секс-видео

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В недавнем интервью 51-летняя актриса рассказала о тёмной стороне популярности, которую ей принесло слитое в Сеть секс-видео с Томасом Ли.

На протяжении многих лет Памела Андерсон сохраняла звание международной суперзвезды и одной из самых популярных блондинок. Мир пристально следит за её личной жизнью, ведь актриса встречалась с крупнейшими рок-звёздами Америки, такими как Кид Рок и Фред Дёрст. Несомненно, самыми запоминающимися отношениями Памелы стал её брак с барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томасом Ли. Их официальные отношения продлились с 1995 по 1998 года, и пара успела обзавестись двумя детьми.

Дуэт известен в качестве создателей секс-видео, которое просочилось в Сеть в 1995 году. В недавнем интервью Памела Андерсон призналась, что лента стала разрушительной для их брака, а также послужила началу тяжёлого периода в отношениях с семьёй и детьми. Памела и Томас не один раз подавали в суд на Internet Entertainment Group за распространение видеоматериалов, прежде чем заключить согласие о доверительном соглашении. Памела жалеет, что теперь слитое в Сеть секс-видео может принести славу человеку. Актриса понимает, что с неё начался тренд, который подхватили Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян, которые заработали большую популярность и деньги на подобных видеозаписях.