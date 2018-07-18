Кэти Перри: «Мама всю жизнь молилась о моем возвращении к богу»

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Беседа с папой Римским в Ватикане после затянувшейся депрессии благоприятно повлияла на певицу, обратив ее внимание к духовному миру.

Недавно 33-летняя поп-исполнительница Кэти Перри приняла участие в потрясающей фотосессии для австралийского издания Vogue, после чего неожиданно дала откровенное интервью. Беседуя с журналистами, певица призналась, что ее очень обидела реакция публики на ее песни. Поклонники разбили ее сердце, она впала в депрессию, справиться с которой ей помогла только вера.

Перри призналась, что теперь ее очень беспокоит и занимает духовная сфера, добавив: «Мама всю жизнь молилась о моем возвращении к богу». Однако она никогда не отворачивалась от святого, просто раньше ее больше занимала карьера и попытка достичь материального благополучия. Однако в апреле она с Орландо Блумом и его мамой посетила Ватикан в рамках международной конференции United to Cure. Кэти Перри не упустила возможность и познакомилась с папой Римским. Эта встреча повлияла на ее мировоззрение, изменив саму певицу в лучшую сторону.