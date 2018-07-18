Беременная Рапунцель истерикой на «Доме-2» довела Бузову до слез

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Сидя на земле, Алена взывала к Ольге выбросить с проекта обвиняющего ее в изменах Илью Аббарова.

Ситуация в отношениях участников шоу «Дом-2» часто заставляет телезрителей переоценить жизнь и свои приоритеты. В очередной раз фанатов привела к этому и беременная Рапунцель. Алена своей истерикой довела Ольгу Бузову до слез. Дело в том, что находясь в положении, девушка получила упрек от отца своего будущего ребенка. Якобы Илья заподозрил ее в изменах и не верит в ее искренность. Это произошло как следствие поведения Рапунцель на проекте, уверены пользователи Сети.

По их убеждению, девушка сама виновата в таком отношении к себе любимой. Даже приезд матери Алены не смог реабилитировать ее состояние: она продолжает обвинять Илью во всех смертных грехах и пользоваться своим еще не рожденным ребенком для достижения цели выжить Яббарова из «Дом-2».

К слову, мажорка из Волгограда призналась в адских муках на телепроекте «Дом-2». Неожиданное заявление девушка сделала после того, как открыла в себе желание поделиться правдой со всем миром.