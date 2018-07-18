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Ссылка на жену помогла уверить людей в правдивости слов Станислава Ярушина.

На отдыхе в Геленджике с семьей звезда «Универа» разрушил домыслы фанатов о любовнице. Станислав Ярушин сообщил, что его повеселили комментарии поклонников «А кто это вас, Стас, фотографирует?».

«Сразу каких-то любовниц придумывают... Никто же не думает, что у меня могут быть друзья ох-ох))) Ребят, хочу официально сообщить, это фото сделала мать моих детей, по совместительству моя жена! Кому еще эти смышлёные дети могут так счастливо улыбаться? Аленка @alena_yarushina,все так?))», - написал актер.

После этого стало ясно, что придуманная история с изменами была разрушена в пух и прах.

«Стас я смотрела передачи с вами и открыла для себя вас с другой стороны, вы очень коммуникабельный, общительный, творческий человек! Уважение к Вам как к человеку и актеру у меня!», «Жена ваша молодец», «Люблю вас, передавай жене привет», - написали подписчики актера.

Такая преданность семье и ранее отмечалась у актера Станислава Ярушина.