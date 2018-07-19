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Ее избранником стал плейбой и красавчик, сделавший себя сам, благодаря упорству и работе.

Елизавета Полыгалова из «Дом-2» выходит замуж за миллионера и филантропа. Сообщение просочилось в социальные сети, а подписчики девушки решили узнать о ее будущем бракосочетании с Масисом Овсипяном. Белокурая красавица на проекте не особо сильно хотела демонстрировать симпатию к парням, хотя у нее были варианты. Из-за этого ее пребывание на проекте быстро завершилось. В реальной жизни для поклонников она осталась загадочной особой, которая тщательно избегает отношений или умеет их скрывать.

«Масис сделал мне предложение руки и сердца, но об этом чуть позже. Изначально не хотели ехать, и это еще раз подтвердило мои наблюдения о том, что самое прекрасное, что происходит с нами в жизни, происходит случайно!!!», - сообщила девушка.

На данный момент девушка продолжает пользоваться популярность и публикует в Сети десятки снимков в эротичных нарядах и брендовой одежде.