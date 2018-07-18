Свадьба принцессы Евгении станет копией бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 18:15

Принцесса Евгения Йоркская выйдет замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в Виндзорском замке, как и нынешняя герцогиня Сассекская.

Свадьба назначена на 12 октября. На бракосочетание пригласили около 1200 активистов общественности, что тоже скопировано у Меган Маркл и принцем Гарри. В конце свадебной церемонии жених и невеста пойдут в часовню Святого Георгия. Процессия пройдёт по всей территории замка, прежде чем выйти на Виндзор-Хай-стрит.

Комментируя это, представители королевского семейства также отметили, что в числе гостей будут и члены благотворительных организаций. Принцесса Евгения Йоркская очень много внимания уделяет вопросам благотворительности. Также на королевскую свадьбу пригласят детей из местных школ, где ранее бывала с визитами принцесса.