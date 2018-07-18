Актриса Сэнд Ван Рой описала изнасилование Бессоном

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59-летнего режиссера обвинили в изнасиловании актрисы из «Валериана и города тысячи планет».

Актриса Сэнд Ван Рой описала изнасилование Люком Бессоном. Она утверждает, что это произошло в одном из отелей Парижа, хотя она предупреждала режиссера, что этого не хочет. По словам Рой, она демонстрировала ему неприкрытое отвращение, плакав и облевав его во время совершения принудительного полового акта. Она говорит, что боялась своей смерти во время изнасилования. Сэнд Ван Рой отмечает, что она едва не падала в обмороки от болей после мучения режиссером.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Бессон встречается с актрисой. Адвокат режиссера Тьерри Марембер сказал, что звезда кино все выдумала для того, чтобы оклеветать «честного человека». Он говорит, что Бессон хоть и был знаком с Рой, но подобные действия никогда им не были совершены.

Напомним, 19 мая 27-летняя артистка подала заявление в суд об изнасиловании. Иностранная пресса писала, что девушка, выпив чашку чая, который ей предложил Бессон, потеряла сознание. После того, как она очнулась, она поняла, что кинематографист ее изнасиловал. Недавно появилась информация о том, что некая Аманди, работавшая ранее с Люком Бессоном, обвинила его в сексуальных домогательствах. Режиссер, по словам девушки, приставал к ней каждый раз, когда они находились вместе в лифте. Бывший директор по кастингу, которая тоже пострадала как и Рой от действий Бессона, подала жалобу в суд, следом за актрисой.

В СМИ поступила информация о том, что еще две девушки признались, что получили морально-психологическую травму от домогательств режиссера, но их заявлений в суде еще не было.