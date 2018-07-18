Сегодня, 16:59

Онкобольной певец негативно высказался о поступке жены Николая Караченцова Людмилы Поргиной. Об этом стало известно из эфира программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

Кобзон просит вернуть Караченцова к врачам такого же онкобольного Караченцова, как и он сам. Иосиф Давыдович знает, о чем говорит – он поборол недуг в виде рака предстательной железы, а потом хворь вернулась к нему снова через 4 года.

Дело в том, что Поргина забрала из клиники своего супруга, с которым провела там 3 года. Кобзон считает, что Людмила не сможет обеспечить необходимым лечением своего мужа Николая Караченцова, а при такой болезни, как у него, времени терять нельзя. У актера диагностировали рак легкого с метастазами.

Людмила Поргина не согласна с советским певцом и говорит, что три года, проведенные в больничной палате с супругом на раскладушке, дались ей нелегко. Она утверждает, что доктора сами разрешили ему отправиться домой и жить, как сможет.