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Футболист Денис Черышев после ЧМ-2018 уехал со своей любимой девушкой Кристиной Кобе на отдых в прекрасную Грецию.

Денис Черышев стал одним из самых ярких и неожиданных открытий Чемпионата мира по футболу, отлично проявив себя на турнире, забив 4 гола за 5 проведенных матчей. После финала соревнований футболист наконец получил возможность расслабиться и отдохнуть в полной мере. В отпуск он отправился на маленький остров Миконос. Греческий островок 85,5 кв. метров Черышев посетил со своей избранницей Кристиной Кобе. Совместную фотографию с чудесного отдыха футболист опубликовал в своем Instagram.

Бережно оберегающий свою личную жизнь от общественности, футболист не изменил своим принципам и в этот раз. Ничего не написав о своем счастье, Денис прокомментировал снимок лишь несколькими эмодзи, однако ушлые подписчики вмиг узнали в девушке 25-летнюю красотку-испанку. Они вместе почти 2 года.

После триумфа Дениса на ЧМ, Ольга Бузова заявила, что не прочь связать свою дальнейшую судьбу с очередным футболистом, и с радостью взяла бы в мужья Дениса Черышева. Сам «жених» никак не прокомментировал подобное предложение, зато его отец, главный тренер клуба «Нижний Новгород», довольно категорично отнесся к высказыванию Бузовой, ответив: «шансы поют романсы». Он считает, что Ольга, которую интересуют лишь светские мероприятия, ни на шаг не сможет приблизиться к спортсмену, который пренебрегает ими. Несчастная Бузова упустила очередного потенциального жениха.