«Почему здесь не Алёна?»: Снятый на телефон клип Эмина покорил сердца поклонников

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Недавно женившийся на своей давней подруге певец и предприниматель Эмин Агаларов презентовал новый романтический клип с другой девушкой в главной роли.

Клип на песню «Невероятная» вышел 18 июля и повествует поклонникам о «киношной» любви пары. Все события, происходящие с ними, молодые люди в духе современности фиксируют на свои смартфоны, из-за чего клип получился необычным – он вертикальный. Снятое на телефон музыкальное видео вызвало интерес у поклонников, которые были поражены идеей.

Они согласились, что вертикальный клип - это новшество, но описанная певцом история заставила их прочувствовать каждую эмоцию героев. Съёмки происходили в Баку во время фестиваля «ЖАРА». Главную женскую роль исполнила актриса Диана Пожарская, Эмин сыграл себя самого, что не очень понравилось фанатам уже женатого артиста. Они посчитали, что музыкант проявил неуважение к своей жене Алёне.