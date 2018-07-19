«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу

Сегодня, 04:15

«Царь синтола» наконец-то нашел себе спутницу жизни, а теперь пара приняла решение пойти под венец.

Кирилл Терешин, более известный под псевдонимом «Руки-базуки», сказал о том, что скоро он женится на экс-участнице «Дом-2» Олесе Малибу. Невесту, как уже подметили пользователи, псевдокачок нашел себе под стать: девушка отличается своей эпатажной внешностью и поведением.

Во время поездки в столицу, как рассказывает Терешин, он познакомился со своей будущей женой и практически сразу решил связать себя узами брака. Олеся Малибу на видео, которое сладкая парочка выложила в сеть, рассказывает, что «синтоловый король» ей сделал предложение, но еще не подарил обещанное кольцо с бриллиантом и 101 розу.

На фото, которые гуляют по сети, видно, как Олеся и Кирилл исследуют тела друг друга, лапая попы и талии. «Руки-базуки» оценил все в Олесе, а вот она сказала, что Кириллу нужен синтол и в ягодицах.

Теперь пользователям остается только ждать самую скандальную свадьбу года.