Сын Рудковской и Плющенко прошел детектор лжи

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Пятилетний Саша Плющенко рассказал все подробности о своей жизни. Его родители позиционируют его как звезду первой величины.

Фанаты семьи Плющенко-Рудковской обеспокоены тем, что их пятилетний сын Саша имеет очень большие нагрузки, что негативно сказывается на его здоровье. Родители мальчика позиционируют его как звезду и делают его участником даже взрослых мероприятий.

Мальчик ведет собственный блог в интернете и имеет, как и его отец, псевдоним Гном Гномыч. Яна Рудковская сообщила фанатам, что несмотря на столь юный возраст, малыш уже смог заработать свой первый миллион, участвуя в модных показах, а также снимаясь в рекламе.

К тому же Саша тренируется как фигурист и подает большие надежды, поэтому ничто не помешает ему стать Олимпийским чемпионом. Для этого он прикладывает максимум усилий и уже начал завоевывать награды на юниорских чемпионатах. Продюсер уверена, что они не растят сына в строгости, а иногда даже наказывают его за шалости, стараются прививать ему любовь к труду и упорство.

Днями на Первом канале вышла передача «Видели видео», героем которой стал Саша Плющенко, где он прошел детектор лжи. Мальчику пришлось одеть «Шлем правды» и рассказать откровенно о своей жизни.

Некоторые же пользователи стали замечать, что у пятилетнего мальчика практически всегда грустные глаза. Это свидетельствует о хронической усталости и отсутствии детства у мальчика, где он может просто побегать и поиграть в обычные детские игры. Известно, что без внимания не остается и старший сын Рудковской – Николай, которого она родила от бизнесмена Виктора Батурина. Парень выбрал творческую профессию и пытается реализоваться как исполнитель.