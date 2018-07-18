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Знаменитая американская исполнительница Мишель Уильямс решила обратиться за профессиональной помощью психиатров. Такой шаг 37-летняя экс-солиства Destiny's Child предприняла для изменения своей жизни.

Солистка Destiny's Child оказалась в психушке. На своей страничке в социальной сети Instagram 37-летняя певица из США, а кроме этого еще и актриса, продюсер Мишель Уильямс сообщила, что приняла решение об обращении за помощью к психиатрам. Известно, что звезда является еще и бывшей солисткой популярной группы Destiny's Child.

Певица прошла курс лечения в психиатрической больнице, откуда она вышла обновленной и счастливой. Как заявила сама Уильямс, такое нелегкое решение она приняла для того, что бы отформатировать свою жизнь и раскрасить ее совсем новыми красками. Известно, что долгие годы знаменитость страдала сильной депрессией.

Поклонники музыканта с пониманием отнеслись к такому решению своей любимицы, поддержав ее в комментариях. Некоторые фанаты рассказали свои истории борьбы с депрессией, многие из них так и не смогли побороть ее.

Напомним, что Мишель Уильямс родилась в 1980 году в Иллинойсе. Слава пришла к ней в начале двухтысячных, когда она была солисткой Destiny’s Child, группа выпустила более 40 миллионов копий пластинок, которые разлетелись по всему миру, неоднократно завоевывая награды «Гремми». В Голливуде есть звезда исполнительницы на «Аллее славы».