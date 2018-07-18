Кайли Дженнер испытала отца своего ребенка неловкими вопросами

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Кайли Дженнер отметила первую годовщину с отцом своей дочки, Трэвисом Скоттом. Девушка задавала молодому человеку неудобные вопросы, чтобы узнать, насколько сильны их отношения.

20-летняя девушка опубликовала видео, на котором задала 23 неловких вопроса. Многие вызвали большие затруднения у молодого человека, но он справился с двадцатью из них. Фанаты модели удивлены, что пара встречается уже год, а Кайли Дженнер все еще приходится давать подсказки.

Так вопрос ведущего, когда было их первое свидание, остался без ответа. На него не смогли ответить ни девушка, ни парень, так как они часто встречались через друзей, но никогда не разговаривали. Зато Трэвис Скотт легко смог назвать любимое блюдо, которое ему готовит модель – это арахисовое масло и желе.

Затем разговор зашел о бизнесе Кайли Дженер, благодаря которому она стала миллиардером. Скотт знал, что она занимается косметикой, но не смог назвать даже трех продуктов этой линии, несмотря на то, что Кайли рассказывает о них в Instagram. Точно также музыкант не знал имя четырех собак девушки, но отгадал любимый вид спорта.