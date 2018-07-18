«Только грудью и берёт»: фанаты заметили изменения в теле Бузовой

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Одна из наиболее обсуждаемых певиц российского шоу-бизнеса снова удивила своих поклонников. Они недовольны тем, какие же наряды выбирает для себя звезда. На этот раз все усилия были направлены на то, чтобы подчеркнуть размер бюста.

Бузова не раз уже демонстрировала то, что она не реагирует на гневные комментарии, упуская их из виду. Однако это не отменяет тот факт, что новый наряд снова разочаровал фанатов. Пользователи Instagram решили, что брючный костюм зелёного цвета выглядел старомодно, что не могло благоприятно отразиться на общем впечатлении от просмотра публикации.

«Ольга, ваше тело не требовало изменений! Уже не знаете, как внимание привлечь!»- пишет один из комментаторов. Множество людей отметили и тот факт, что фотографии уж слишком однотипны, что тоже сказалось на том, как воспримут изменения поклонники. Также людей насторожило и то, что певица всё чаще акцентирует внимание на теме любви и отношений, что было не свойственно. В Сети уже прошёл слух о новом любовнике Бузовой, но восприняли эту новость не как должно: «Лишь способ привлечь внимание мужчины. Только грудью и берёт».