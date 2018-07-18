Дарья Клюкина шокировала сменой имиджа

Сегодня, 15:13

Победительница шоу «Холостяк» с Егором Кридом и участница этого же проекта с Ильей Глинниковым выложила в Stories Instagram фото, на котором предстала перед фолловерами с кардинально новым цветом волос.

Полюбившаяся многим Дарья Клюкина шокировала фанатов сменой имиджа. Она посетила парикмахерскую «Рябчик» на Патриарших, где ее преобразил стилист, который предварительно поменял имидж ее подруге из пятого сезона с Глинниковым Дусе Бубель.

Модель-победительница была в восторге от работы мастера и решила пойти на рискованный эксперимент. В итоге Даша стала блондинкой. Правда, на одном из снимков девушка сфотографирована с дредами на голове.

Пользователи не могут понять, действительно ли Клюкина так кардинально изменилась или это она сделала для сьемок.