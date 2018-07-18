«Повезло Тимати»: Решетова выставила напоказ зону бикини

Сегодня, 15:01

Модель ради лайков и славы не стесняется оголять интимные места своего тела. Этому не препятствует даже ее молодой человек рэпер Тимати.

Анастасия Решетова выставила напоказ зону бикини в сексуальном купальнике. Купальный костюм не скрывает интимные места модели, а даже подчеркивает их утонченность. Например, ненатуральную грудь Решетовой хорошо просматривается сквозь сеточку на лифе, в то время как плавки вовсе не скрывают интимную зону ниже пупка.

Поклонники конечно же поблагодарили Решетову за такое откровение, а также сообщили, что «повезло Тимати», но все же большинство призвали знаменитость отказаться от подобных фото, даже если это все ради заработка и лайков, ведь в будущем такие снимки могут увидеть ее дети, и что хуже, их друзья.

Данный факт быстро способен испортить репутацию детей Решетовой, ведь вряд ли кто то захочет иметь с ними дело в работе или других делах, так как голые снимки их матери не внушают доверия к такой семье.