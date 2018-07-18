«Это фантом!»: Инопланетный образ Алены Шишковой призвал призрака

Дух из неизвестности прикоснулся к телу девушки, оставляя «прожженные дыры» на ней.
Инопланетный образ Алены Шишковой призвал призрака. Яркое свечение на снимке успешной модели заметили подписчики в социальной сети. Алена хотела показать фанатам, как выглядит свобода, а в ответ получила просьбы быть осторожней и поесть.
Не секрет, что Алена делала пластику, и вопрос схожести ее внешности с инопланетянами стал популярным в кругах обсуждения ее личности. На данный момент Шишкова популярная модель и блогер, ее внешности и 50-кг весу завидуют многие начинающие модели.