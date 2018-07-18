«Это фантом!»: Инопланетный образ Алены Шишковой призвал призрака

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Дух из неизвестности прикоснулся к телу девушки, оставляя «прожженные дыры» на ней.

Инопланетный образ Алены Шишковой призвал призрака. Яркое свечение на снимке успешной модели заметили подписчики в социальной сети. Алена хотела показать фанатам, как выглядит свобода, а в ответ получила просьбы быть осторожней и поесть.

«Это фантом!. Древний фантом еды. Аленка покушайте, а то он вам испортит все фото», «На палку похожа, слишком худая, к сожалению, модели все как сельди», «Инопланетянка..», - написали подписчики Шишковой.

Не секрет, что Алена делала пластику, и вопрос схожести ее внешности с инопланетянами стал популярным в кругах обсуждения ее личности. На данный момент Шишкова популярная модель и блогер, ее внешности и 50-кг весу завидуют многие начинающие модели.