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Фото с неудачно нанесенным автозагаром звезды папарацци сделали возле боулинг-клуба.

17 июля Хлое Кардашьян провела день со своей сестрой Ким и ее маленькой дочерью. Они отправились в калифорнийский боулинг-клуб, где их застали назойливые фотографы. Снимки сестер сразу же попали в интернет, но вместо восхищений пользователи сети высмеяли автозагар Хлое Кардашьян.

Хлое неравномерно нанесла косметическое средство, которое придает коже бронзовый оттенок. Внимательные пользователи заметили, что тело Кардашьян намного темнее, чем ее руки. К слову, Кайли Дженнер юзеры, в отличие от Хлое не пользуется подобными средствами и уже не делает иньекции красоты в губы – пользователи пишут, что Кардашьян нужно взять пример с нее.

Но на фото видно и хорошие изменения – звезда сбросила 15 кг после родов, а результаты тренировок уже видны невооруженным глазом. Ранее в СМИ появилась информация, что перед родами знаменитая блондинка испытала сильный стресс – она пережила измену своего бойфренда Тристана Томпсона с танцовщицей Лани Блэр. Но ради ребенка Хлое простила парня.