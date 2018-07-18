Виктория Дайнеко рассказала о воссоединении своей распавшейся семьи

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Певица поделилась откровениями со своими поклонниками.

Виктория Дайнеко удивила фанатов тем, что рассказала им о воссоединении своей распавшейся семьи с Дмитрием Клейманом. Дело в том, что один из поклонников певицы спросил у нее, возможно ли восстановление отношений и испытывает ли она к нему еще чувства. Дайнеко ответила, что чувства у нее к бывшему мужу до сих пор есть, а по поводу воссоздания семьи Виктория ответила, что в жизни возможно все, главное – никогда не зарекаться.

Дайнеко с бывшим мужем наконец-то наладила отношения после пережитых обид по отношению друг к другу. Вспомнить только слова Виктории о том, что ее муж – «никчемное существо», а в ответ ее экс супруг обвинял Дайнеко в том, что она является плохой матерью и женой, но агрессор из нее просто отличный.

Теперь же дочь Лидия, проживая со звездной мамой, может беспрепятственно видеться с отцом – пара сохранила нормальные отношения ради общего ребенка. А оказалось, что причина проста – Виктория Дайнеко начала обращаться за помощью к психотерапевту.

Хоть Дайнеко и не против вернуться к мужу, Клейман уже завел отношения, и по всей видимости, не собирается их разрывать ради бывшей супруги.