Эвелина Бледанс в роскошном купальнике похвасталась стройной фигурой

Сегодня, 11:27

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс продолжает свой отдых на Южном берегу Крыма. При этом артистка не забывает о своих поклонниках и регулярно в Instagram публикует новые снимки в купальнике.

На этот раз Эвелина Бледанс в роскошном купальнике решила сфотографироваться на фоне Медведь-горы. Однако поклонники посчитали, что знаменитость своей красотой и стройной фигурой затмила легендарную гору. Напомним, что актриса неоднократно рассказывала, как поддерживает свою форму. Эвелина предпочитает занятия аквааэробикой и регулярно ходит на сеансы массажей.

«Фигура и купальник супер!», «Невероятная красотка!», «Эвелина, вы прелесть! Стильная и красивая», «Очень красивая», «Купальник очень классный!», «Красотка! Купальник - шик!», «Купальник очень красивый, Эвелина, Вы великолепны», «Такая прехорошенькая в горошек», - прокомментировали снимок Бледанс поклонники.