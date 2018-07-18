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Во время летнего отдых Юлия Барановская все свободное время проводит с детьми. Семья путешествует в Сочи, а теперь отправились на круизном лайнере Allure of the Seas.

Дети Барановской отдыхают на шикарном круизном лайнере. Знаменитая российская телеведущая Юлия Барановская неоднократно рассказывала своим поклонникам о том, что ей катастрофически не хватает времени для общения с детьми, именно поэтому она решила весь свой отпуск полностью посвятить троим малышам. Звезда сообщила, что они уже успели отдохнуть в Сочи, где наплавались в море и провели замечательное время на аттракционах. Теперь же семейство на круизном лайнере Allure of the Seas отправилось по морю.

Известно, что пассажирам данного лайнера предоставляется широкий спектр развлекательных услуг – это и карусели ручной работы, различные бассейны, джакузи, парк водных аттракционов. Для взрослых предлагаются бары и рестораны с кухнями разных народов мира, бутики известных брендов и казино. Первую остановку круизный лайнер сделал на Багамских островах, где Барановская с детьми порезвилась в Голубой лагуне, природа которой просто сказочная, а в воде можно отчетливо рассмотреть скатов и дельфинов. Дети знаменитости находятся в полном восторге. Такой информацией она поделилась на своей страничке в социальной сети.

Пока судно движется по морю, семейство развлекается даже в каюте, прыгая по кроватям и танцуя. Многие поклонники телеведущей прокомментировали положительно такое времяпровождение, а также в очередной раз вспомнили о бывшем гражданском супруге Барановской – Аршавине, которого назвали дураком.