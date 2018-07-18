Эмин Агаларов назвал страну пребывания во время медового месяца с Гавриловой

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Эмин и Алена поженились 14 июля. Теперь пара собирается отправиться в путушествие в другую страну, о чем стало известно из интервью самого певца.

Певец Эмин Агаларов назвал страну пребывания во время медового месяца с «Мисс Мордовией -2004» Аленой Гавриловой. По его словам, они проведут свой уикенд в Баку. Азербайджанскую столицу артист выбрал не просто так.

Как оказалось, именно в этом городе уже который год проводится фестиваль «Жара». Именно туда отправится певец Эмин со своей новоиспеченной супругой. Он говорит, что бракосочетание для него стало самым долгожданным и ярким событием в жизни.

Свадьба первой красавицы Мордовии и певца Агаларова прошла в гольф-клубе Agalarov Estate в Подмосковье. На торжество пара пригласила российских селебрити, в основном, звезд российской эстрады и кино: Григорий Лепс, Зара, Полина Гагарина, Анита Цой, Тимати, Валерий Меладзе и другие.

Напомним, для Эмина это второй брак. Первый союз певца с Лейлой Алиевой распался, после него у пары остались двое детей. Тем не менее, они до сих пор дружат.