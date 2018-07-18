«Его убили»: «Проклятая» роль наемного киллера погубила Владислава Галкина

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Жуткая карма настигла молодого актера, заигравшегося со смертью на телеэкране, считают его фанаты. Версию кровавой расправы разделяет отец звезды.

25 февраля 2010 года Россию шокировала новость о смерти талантливейшего актера Владислава Галкина. Он ушел от нас слишком рано, в возрасте 39 лет, а обстоятельства трагедии до сих пор мучают родственников и верных поклонников артиста. Согласно официальной версии следователей, Галкин умер от острой сердечной недостаточности. Однако фанаты уверены, в смерти кумира есть нечто мистическое и криминальное.

Актера погубила «проклятая» роль наемного киллера в телесериале «Логово Змея», полагают зрители. На протяжении всей своей блистательной карьеры Галкин перевоплощался в справедливых и благородных персонажей, поэтому бандитские игры со смертью, пусть даже не по-настоящему, не могли пройти бесследно для его кармы. Возможно, артист не придерживался распространенных суеверий, оберегающих киноделов от возмездия судьбы, за что в итоге и поплатился, считаю поклонники.

«Его убили. Синяки и ссадины были видны по всему телу уже мертвого Влада. Трагедия вызывает у меня ряд вопросов. В частности, повлиял ли на ход расследования друг моего сына, служащий правоохранителем? У него были ключи от квартиры Влада», - рассказывал Борис Галкин, отец скоропостижно скончавшегося актера.

Однако версия насильственной смерти не подтвердилась и, похоже, уже никогда не подтвердится. Возможно, родственники и фанаты Влада Галкина ищут в обрушившейся на них трагедии мистику и криминал, так как не желают мириться с мыслью, что столь выдающегося человека могла настичь столь скорая и несправедливая смерть.