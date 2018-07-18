«Заклинание на смерть»: Задорнов перед смертью провел языческий обряд

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Всемирно известный юморист всеми способами делал свою жизнь интересной, видимо этим и накликал беду. Так считают его поклонники, которые ожидают выхода программы в честь юбилея Михаила Задорнова на НТВ.

В анонсе проекта озвучили интервью, которое при жизни давал сатирик. В нем он сообщил, что его миссия на Земле сделать свою и жизни окружающих максимально интересными. Задорнов любил путешествовать. Это было его вторым любимым делом после юмора. Этому он пытался научит и свою дочь. Елена вспоминает, что отец объяснял ей: главное жить так, чтобы тебе было интересно.

Супруга Михаила Задорнова после его смерти узнала, что на самом деле супруг был совершенно другим человеком. При жизни во время одного из многочисленных путешествий Задорнов совершил языческий обряд. Перед смертью юморист даже не ощущал, что вскоре его жизненный путь подойдет к концу и путешествовать он сможет только в иной мир.

Сам сатирик говорил, что во время путешествий провел несколько различных магических обрядов, они давали ему силу и нескончаемое желание жить. Но поклонники после смерти Задорнова считают, что на самом деле языческая церемония сработала как «заклинание на смерть». Фанаты уверены, что проводить подобные эксперименты над собой недопустимо, так как в религии, которой придерживаются христиане, говорится о невозможности придерживаться языческих установок, но Задорнов пошел против воли Господа и накликал на себя смерть.