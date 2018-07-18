«Травести-дива, а не балерина»: Анастасия Волочкова внешним видом напугала фанатов

Сегодня, 08:03

Известна балерина Анастасия Волочкова в Сети показала своего директора, с которой работает уже много лет. Поклонники сразу же высмеяли фото и саму Волочкову, которая на фоне директора выглядит не лучшим образом.

«С любимым пиар директором Наталией Ракицкой мы близки по духу», - подписала снимок с директором Анастасия Волочкова. Поклонники сразу же посоветовали женщине сменить розовый костюм, а саму Волочкову обвинили в слишком большом росте и неудачном макияже, из-за чего балерину сравнили с травести-дивой.

«Какой ужас, столб», «Настя, если не секрет, а какой у вас рост?», «Тетя Настя - великан», «Директор реально намного привлекательнее самой Волочковой», «Какой-то ужас», «Очень плохое фото. Для вас, Настя. Срочно удалите!», ««Травести-дива, а не балерина», - прокомментировали снимок подписчики Волочковой.