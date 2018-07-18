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Модель Наталья Ткалина родила ребенка еще месяц назад, но она до последнего скрывала свою беременность. Ткалина решила поделиться с поклонниками радостной новостью и назвала имя ребенка.

Модель, принявшая участие в телешоу «Холостяк» с Алексеем Воробьевым, прославилась благодаря шоу и очень полюбилась зрителям. К сожалению, на проекте пара так и не сложилась, но это не помешало Наталье стать счастливой без него. Участница «Холостяка» впервые стала мамой дочери Ариши.

Поклонники были шокированы новостью о рожденном ребенке, поскольку никто из фанатов не владел информацией о ее интересном положении. Звезда телешоу выложила фото, на котором позирует с коляской перед прогулкой. А вот кто папа ребенка – неизвестно. Личная жизнь девушки под семью замками. Фанаты Натальи поздравили ее с пополнением в семье.

Напомним, модель приняла участие в «Холостяке», но, когда дошла до полуфинала, покинула проект. О Воробьеве модель не вспоминает и ни о чем не жалеет. Но зато проект помог девушке обрести подругу – Яну Аносову.