51-летняя Николь Кидман снова хочет стать матерью

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Звезда настроена оптимистично и верит, что у нее будет еще один, уже пятый, ребенок.

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан заявили о своем желании завести еще одного ребенка. Сообщается, что во время празднования 10-летия старшей дочери Сандэй Роуз был подготовлен видеоряд, на одном из фото которого Николь держит новорожденную Сандэй на своих руках и рядом с ними ее муж. Звезду якобы накрыла ностальгия, и она поняла, что снова хочет стать матерью и держать малыша на руках. Николь и ранее сообщала, что она видит свое счастье в материнстве и, если бы могла родить больше детей, чем есть у нее сейчас, то непременно сделала бы это. Также она упомянула, что ее бабушка родила ребенка в 49 лет и ничто ей не помешало, Николь хочет побить этот рекорд, хоть и не намного.

51-летняя Кидман не оставляет надежды, что сможет забеременеть самостоятельно, но в случае неудачи, планирует прибегнуть к помощи суррогатной матери, как это случилось с ее уже 8-летней дочерью Фэйт Маргарет. Когда звезда находилась в браке с Томом Крузом, то дважды не сумела выносить ребенка, но сейчас она настроена весьма оптимистично, с ней ее любимый муж и прекрасный отец, она знает, на что идет.