Светлана Лобода хочет стать многодетной матерью

Сегодня, 21:58

Артистка мечтает о третьем ребенке - сыне.

В РСК «Олимпийский» 16 июля прошел концерт, посвященный Григорию Лепсу, в честь его дня рождения. Для участия в праздничном концерте, мэтром отечественной эстрады были приглашены знаменитости, в их числе была и Светлана Лобода, которая всего несколько недель назад стала мамой. Из ее слов общественность узнала, что певица хочет стать многодетной матерью.

Певица побеседовала с журналистами за кулисами «Олимпийского». Она поделилась своими дальнейшими планами и рассказала о дочери. Во время трансатлантического перелета - Тильда родилась в Лос-Анджелесе - ребенок чувствовал себя отлично. Звезда российской эстрады старается составлять свой график выступлений таким образом, чтобы не оставлять малютку больше чем на пару дней, поэтому она успешно совмещает и выступления и воспитание ребенка. Светлана рассказала о том, что очень старается быть хорошей мамой, поэтому использует современные технологии, чтобы сохранить и передать грудное молоко для кормления ребенка.

Светлана Лобода уже сейчас готова сказать, когда родит третьего ребенка. По ее словам, план претворится в реальность через пять лет, артистка уверена, что это будет мальчик.