Звезда  «Друзей» может лишиться ребёнка

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Бывший муж грозится отнять у Кортни Кокс дочь, если та не возьмет себя в руки.

Отношения бывших супругов Кортни Кокс и Дэвида Аркетта складывались хорошо, ведь у них не было ни единого повода для столкновения до недавнего времени. 14-летняя дочь Кортни и Дэвида, Коко, оставшаяся по решению суда под опекой матери, начала жаловаться отцу на то, что она контролирует каждый шаг девочки.

По всей видимости, это обусловлено тем, что Коко была для Кокс выстраданным и очень желанным ребенком. До рождения дочери у Кортни была серия выкидышей и недоношенных детей, потому когда родилась здоровая девочка, женщина начала сдувать пылинки со своего чада. Но излишняя опека не доставляет неудобств только в детстве. Когда Коко стала подростком, ей стало тяжело во всем слушать мать, ведь она такой же человек и стремится к тому, чтобы ее тоже слышали. Ситуация осложнилась и тем, что Дэвид женился и у него появился сын. Согласно наблюдениям девочки, Аркетт воспитывает его совсем не так, как деспотичная мама.

Бывший супруг Кортни решил поговорить с ней, чтобы та поняла, что Коко уже повзрослела и пора дать ей немного больше свободы. Но звезда «Друзей» даже не захотела слушать такие аргументы. Тогда Аркетт пригрозил Кортни подать на нее в суд на пересмотр опеки над Коко, в этом случае Кокс, скорее всего, может лишиться ребенка.