«Опять за свое»: Анджелина Джоли увлеклась женатым актером

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Знаменитая актриса снова готова влюбиться и, по всей видимости, в совсем несвободного мужчину.

Западные СМИ сообщают, что актриса Анджелина Джоли, после болезненного расставания с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года, наконец готова к новым отношениям. По их словам, она увлеклась одним актером, но, к ее сожалению, женатым. По предварительным данным, избранником Анджелины стал Роберт Дауни-младший. Но также, как подчеркивают информаторы, Джоли и не надеется на взаимность со стороны Роберта, ведь он в 2005 году женился на режиссере по имени Сьюзан и именно она помогла ему побороть все те зависимости, которые могли погубить будущего успешного актера, и он очень это ценит и верен своей супруге, потому и не засматривается на других женщин.

Но Анджелине не впервой влюбляться в мужчину с кольцом на пальце. «Опять за свое» - прокомментировали некоторые пользователи сети интернет. Ведь некогда она и Брэда Питта увела у Джениффер Энистон, которая до сих пор не может оправиться от того удара. «На чужом несчастье счастье не построишь», - такой урок усвоила звезда, когда расходилась в 2016 году с Брэдом, и потому она, скорее всего, ничего предпринимать не станет на этот счет.