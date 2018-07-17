«Устала от одиночества»: Маргарита Овсянникова поделилась откровением

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Участница «Дома-2» после драк и скандалов на проекте продолжает эпатировать поклонников. Овсянникова поделилась откровением со своими подписчиками в социальной сети.

Маргарита Овсянникова рассказала, что устала от одиночества. «Любовь очень интересная штука. Она иногда сводит совсем разных людей и окружающие в шоке от выбора этих людей. Хочу крепких и долгих отношений!» - поделилась откровением белокурая красавица. К чему был привязан этот пост пока непонятно, поскольку на фото Маргарита изображена с мерцающим воздушным шаром. Напомним, что девушка замечена не в одних отношениях и всегда находила повод для расставания.

Евгений Жарков, Фил Косторубов, Арай Чобанян ухаживали за Маргаритой, когда она едва познакомилась со всеми. После ей был симпатичен Иосиф Оганесян, за которого ей пришлось уплатить дань его девушке Александре Черно в виде пучка белокурых волос. Саймон Марданшин стал ее очередным увлечением. Очень горячими отношениями в ее жизни поклонники назвали союз с Романом Гриценко.